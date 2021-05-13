Ярославль, 13 мая, 2021, 10:01 — ИА Регнум. Активисты группы «Дороги Ярославля» предлагают использовать методы «DDoS-атак» для борьбы с ямами на улицах города. Об этом один из членов группы написал на странице «Дороги Ярославля» в Facebook.

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«DDoS-атака. Distributed denial of service. Это специфический термин из области информационных технологий и телекоммуникаций, который описывает следующее: одновременно с разных удалённых точек на один сервер поступает множество запросов, в результате чего сервер перестаёт справляться и немножко отказывается работать дальше. Все мы знаем общие больные места на дорогах города. Их много, но некоторые более важны и существенны, чем остальные. Нельзя объять необъятное, но можно действовать постепенно, по очереди. Раз в неделю выбирать одну важную проблему и подавать массовую коллективную заявку в компетентные, ответственные за данный участок, органы. 50−100−1000 заявок. В письменном виде, через ГосУслуги или на сайте ГИБДД», — пояснил автор идеи.

Активисты надеются, что при таком подходе властям будет сложнее отмахнуться от проблемы или ограничиться отпиской. Мнения участников группы разделились: одни поддерживают идею, другие относятся к ней скептически. Скептики говорят, что чиновники будут воспринимать такие массовые обращения именно как спам, а не как серьезную проблему, на которую нужно обратить внимание.