Москва, 13 мая, 2021, 09:55 — ИА Регнум. Черноморский флот России сегодня, 13 мая, отмечает 238-летие со дня образования, именно в этот день в 1783 году корабли Азовской флотилии вошли в Ахтиарскую бухту, ставшую впоследствии легендарной Севастопольской бухтой.

Mil.ru Матросы Черноморского флота

На сегодняшний день в составе флота десятки новейших ударных кораблей и подводных лодок, оснащённых самым современным ракетным оружием. Это позволяет морякам решать любые задачи в дальней морской и океанской зонах, в том числе у берегов Сирии.

Ранее главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов заявил, что в ближайшее время в распоряжение Черноморского флота поступят более десяти новых кораблей. В их числе — серия из шести патрульных кораблей проекта 22 160, серия малых ракетных кораблей проекта 22 800 и три новейших корвета, предназначенных для выполнения задач в дальней морской зоне.