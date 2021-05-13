Воронеж, , 09:49 — REGNUM Жара до +30 придёт в Воронежскую область после резкого похолодания, накрывшего регион с 8 мая, об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Воронежского гидрометцентра.

Уже 13 мая, по прогнозам синоптиков, воздух в регионе прогреется до +20…22°, но при этом будет облачно и дождливо. В последний рабочий день недели, 14 мая, будет жарче — до +25…27° днём и до +12° ночью, осадков при этом не ожидается.

В выходные 15 и 16 мая в регионе установится уже вполне летняя погода — днём до +27°, ночью — до +11…14°. В понедельник 17 мая прогнозируется до +30° днём. По данным Росгидрометцентра, 18−19 мая также будет жарко — до +29…26°.