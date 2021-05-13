Джакарта, , 09:48 — REGNUM Столица Индонезии Джакарта занимает первое место в списке городов мира, наиболее уязвимых к экологическим опасностям, сообщает CNN Indonesia.

Такой вывод был сделан на основании индекса климатического риска. Индекс определяется на основе угрозы экстремальных явлений, уязвимости человека и способности стран адаптироваться к изменениям.

В Индии находятся 13 наиболее подверженных риску городов. Китай также сталкивается с серьезными экологическими проблемами. Из 50 городов, наиболее сильно пострадавших от загрязнения воды, 35 находятся в Китае.