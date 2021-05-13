Казань, , 09:48 — REGNUM Медики оценивают состояние 14 детей, пострадавших от рук нападавшего на казанскую гимназию №175, как стабильное. Об этом 13 мая сообщает издание «Реальное время» со ссылкой на администрацию главы Татарии.

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«В настоящее время они находятся под круглосуточным медицинским наблюдением, их жизни ничего не угрожает», — сообщили в пресс-службе главы региона. Они наблюдаются в стационаре детской республиканской клинической больницы.

Ранее в Москву доставили девять человек, пострадавших в результате нападения на школу в Казани. Среди прибывших пациентов четверо взрослых и пятеро детей. Состояние одного ребенка оценивается как крайне тяжелое. Еще четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

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