Большеберезниковский район, , 09:48 — REGNUM Прокуратура района Мордовии по итогам проверки установила, что сотрудникам ООО «Большеберезниковский хлебозавод» с января по март текущего года частично не выплатили заработную плату. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Общая сумма задолженности по зарплате составила 5,5 млн рублей, зарплату недополучили 166 человек.

В отношении директора предприятия возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 145.1 УК РФ («Частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат, совершенная из корыстной или иной личной заинтересованности работодателем»).

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле текущего года в отношении директора ООО «Нижнетагильская литейная компания» возбуждено уголовное дело по аналогичной статье из-за долгов по зарплате на сумму около 15 млн рублей. Зарплату не получили 326 работников.

Читайте также: Против главы уральского завода возбудили дело из-за долгов по зарплате