Уфа, 13 мая, 2021, 09:53 — ИА Регнум. Глава Башкирии Радий Хабиров возложил цветы на месте последнего боя генерал-майора Минигали Шаймуратова в Луганской Народной Республике. Об этом 12 мая сообщает пресс-служба главы региона.

Glavarb.ru Радий Хабиров посещает место гибели Минигали Шаймуратова

Сообщается, что 12 мая в ЛНР Хабиров посетил место гибели Героя России, генерал-майора Минигали Шаймуратова, который погиб в феврале 1943 года около посёлка Штеровка.

Отмечается, что глава Башкирии также осмотрел площадку, где планируется установить бюст легендарному комдиву. Помимо этого, делегация из Башкирии забрала с собой немного луганской земли, на которой погиб Минигали Шаймуратов.

«Мы обязательно должны рассказывать людям, прежде всего нашим детям, о подвигах предков, чтобы не было пустоты в голове и в сердце. Нас этому учили в школе, я общался с ветеранами, помню своего деда, который воевал. А нынешние дети, к сожалению, многого уже не знают и не помнят. Им нужно рассказывать о реальных подвигах, ведь за судьбой каждого погибшего воина — целый мир, целая история. Мы ведём борьбу за души детей, за будущее нашей страны», — приводит пресс-служба слова Хабирова.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что глава Башкирии Радий Хабиров поздравил жителей Донбасса с годовщиной образования ЛНР и ДНР.