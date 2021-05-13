Москва, , 09:48 — REGNUM Страны-члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС) впервые запустят совместный по поиску свободных рабочих местах и вакансий, передаёт ТАСС со ссылкой на Минэкономразвития РФ.

Цифровой проект «Работа без границ» представляет собой поисковую систему по национальным информационным системам стран ЕАЭС. С помощью неё можно будет найти вакансии и разместить резюме.

Замглавы Минэкономразвития РФ Дмитрия Вольвача считает запуск проекта очень своевременным. Восстановление стран ЕАЭС от последствий пандемии коронавируса потребует привлечения квалифицированных кадров в экономику.

Как сообщало ИА REGNUM, в будущем законодательство ЕАЭС должно быть гармонизировано, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин.

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