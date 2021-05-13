Катманду, , 09:50 — REGNUM Во время восхождения на Эверест погибли американский и швейцарский альпинисты. Об этом 13 мая сообщает агентство France-Presse (AFP) со ссылкой на представителя непальского туроператора Seven Summit Trek Mingma Sherpa.

По информации источника, швейцарский альпинист скончался от истощения на вершине Эвереста, а альпинист из США поднялся до участка «ступень Хиллари», где умер от истощения и офтальмии.

Также указывается, что глава непальского туроператора Чханг Дава Шерпа на своей странице в соцсети Instagram уже выразил свои соболезнования семьям погибших.

«Мы направили двух шерп с кислородом и припасами дополнительно, к сожалению, шерпы не смогли спасти его (альпиниста из Швейцарии). Благодаря обеспечению кислородом и дополнительной поддержке шерп он (представитель США) в сохранности достиг Южного седла, <…> но скоропостижно скончался», — говорится в сообщении главы туроператора.

Кроме того, уточняется, что в настоящее время из-за погодных условий забрать тела со склона для возвращения их на родину не удается.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 мая стало известно, что разделительную линию на вершине Эвереста в связи с угрозой распространения COVID-19 установят власти Китая.