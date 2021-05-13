Берлин, , 09:49 — REGNUM Новая полностью электрическая версия небольшого минивэна Combo Life от Opel/Vauxhall получит запас хода в 280 км. Об этом сообщается на сайте SpeedMe.

Собираться авто будет на «тележке» CMP, на которой базируются Vauxhall Corsa-e и Peugeot e-208. Как и в других автомобилях концерна, в модели Opel Combo-e Life используется установленный спереди электродвигатель.

В качестве силового агрегата у модели двигатель производительностью 134 л. с., который передаёт крутящий момент на передние колёса. Электродвижок позволяет разогнаться модели до «сотни» за 11,2 секунды. Максимальная скорость электрокара равна 130 км/ч.

В качестве источника питания у машины аккумулятор Combo-e ёмкостью 50 кВт-ч. Для автомобиля доступна функция быстрой зарядки от станции мощностью 100 кВт. Зарядить машину до 80% емкости можно будет всего за полчаса.

Самая дешёвая комплектация семиместного минивэна будет продаваться за 31 160 фунтов стерлингов (около 3,26 млн рублей).

Премьера нового минивэна состоится осенью нынешнего года.

Ранее российские дилеры компании Opel начали приём заказов на новый кроссовер Crossland. В салоне автомобиля установлены новые эргономичные сиденья, которые имеют четырнадцать позиций регулировки. Стоимость бюджетной комплектации автомобиля составляет 1 699 000 рублей.

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