Москва, , 09:46 — REGNUM В 2020 году Международной космической станции (МКС) пришлось дважды корректировать орбиту, чтобы избежать столкновения с космическим мусором. Об этом 13 мая заявил начальник информационно-аналитического центра АО «ЦНИИмаш» (входит в государственную корпорацию «Роскосмос») Игорь Бакарас.

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Он пояснил, что объектами космического мусора также становятся и предметы, потерянные космонавтами во время выходов в открытый космос.

«Подобные объекты также представляют опасность для МКС и других космических аппаратов, как и любой объект космического мусора, — подчеркнул он в интервью ТАСС. — Опасность для МКС довольно низкая и существует только на начальном этапе, в дальнейшем такие объекты опускаются ниже орбиты МКС и не представляют для нее угрозы».

Бакарас добавил, что все эти объекты вносятся в базу данных главного информационно-аналитического центра Автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве (АСПОС ОКП). В 2020 году эта система зафиксировала свыше двух сотен опасных сближений МКС с объектами космического мусора.

«В 2020 году зафиксировано 220 опасных сближений с МКС и более 4 тыс. — с отечественными космическими аппаратами», — уточнил руководитель центра.

В среднем, по его словам, ежегодно фиксируется около 4,5 тыс. опасных сближений с российскими космическими аппаратами.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2020 года в Роскосмосе предупредили об угрозе столкновения МКС с вышедшим из строя американским военным спутником.