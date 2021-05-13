Саратов, , 09:46 — REGNUM В Саратове на Новой Набережной построят фонтан. Благоустройство прилегающей территории проведут в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщил глава городской администрации Михаил Исаев.

Новый объект возведут между административным зданием и летним кинотеатром в районе будущего пляжа. Фонтан будет светодинамическим, его режим будет меняться в зависимости от времени суток. Решение о том, какая территория преобразиться в следующем году зависит от горожан, заявил мэр и призвал жителей выбирать новые объекты благоустройства на единой платформе голосования za.gorodsreda.ru.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области всего определены 178 объектов для благоустройства (скверы, парки, площади и набережные) во всех 42 районах области. Территории выбирали во время заседаний общественных комиссий. Те объекты, которые наберут наибольшее число голосов, будут благоустроены в следующем году в первую очередь.

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