Благовещенск, , 09:43 — REGNUM Муниципалитеты, особенно Дальнего Востока, не смогут самостоятельно финансировать услуги Росгвардии по охране учреждений образования, об этом в своём телеграм-канале написал глава амурского Белогорска Станислав Мелюков.

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«В развернувшейся в СМИ, телеграм-каналах, Госдуме полемике о передаче функций охраны школ Росгвардии при принятии решения важно не забыть определить, кто будет её финансировать — федеральный или региональный бюджет. Муниципалитеты (во всяком случае дальневосточные) услуги Росгвардии точно не потянут», — написал Мелюков.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приамурье школьник пообещал повторить трагедию, произошедшую в гимназии №175 в Казани, об этом 13 мая написал телеграм-канал «Телеграм Благовещенска №1».