Москва, 13 мая 2021, 09:41 — REGNUM Мы обсуждаем жадность производителей и ретейлеров — и, разумеется, за дело, сообщил в своем телеграм-канале доктор экономических наук Никита Кричевский, комментируя слова главы российского правительства Михаила Мишустина. Также он привёл конкретный пример:
Как уже сообщало ИА REGNUM, 12 мая в ходе ежегодного отчёта правительства в Государственной думе премьер-министр РФ Михаил Мишустин сказал, что одной из причин роста цен на социально значимые продукты является «жадность отдельных производителей и торговых сетей».
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