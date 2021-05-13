Воронеж, , 09:40 — REGNUM Две аварии произошли на сетях водоснабжения в Воронеже 12 и 13 мая, об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

На отсутствие воды жители ряда улиц Советского района (микрорайона Шилово) начали жаловаться вечером 12 мая. Как уточнили в мэрии, в ночь на 13 мая коммунальщики устранили неполадки на запорной арматуре, а ближе к утру произошёл уже порыв на сетях — утечка обнаружена в чугунной трубе диаметром 300 мм на Левобережном водозаборе.

«Место установлено, выполнено разрытие, устранение ведётся, но осложняется большой глубиной залегания сети (около шести метров), силы и средства в наличии», — уточнили в пресс-службе.

Частично водоснабжение в дома жителей обещают вернуть в ближайшее время, на обычные параметры водоснабжение выведут после устранения утечки.