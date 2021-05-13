Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО, , 09:40 — REGNUM В школе №6 ямальского города Ноябрьска была замечена подозрительная сумка. Учеников срочно эвакуировали из здания учебного учреждения, сообщает «Север-Пресс».

Специалисты проверили бесхозный ранец. В нём оказались канцелярские принадлежности. Учебный процесс возобновился в прежнем режиме.

Напомним, в связи со стрельбой в школе №175 Казани в образовательных учреждениях ЯНАО усилены меры по обеспечению безопасности детей.

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