Екатеринбург, , 09:44 — REGNUM Сразу 11 сиротам и лицам, оставшихся без попечения родителей, выдали ключи от квартир в екатеринбургской новостройке. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Обнаружилось, что 11 таких граждан не обеспечили жильём после достижения совершеннолетнего возраста и окончания образовательных организаций. Обнаружилось, что соответствующие органы в нарушение закона не выделили средства на приобретение квартир и не приняли мер по предоставлению жилья.

Горожане, чьи права были попраны, обратились в прокуратуру за защитой. Надзорное ведомство направило иски в суд к региональному министерству строительства и Государственному казённому учреждению области. Суд удовлетворил исковые заявления, гражданам предоставили квартиры.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2021 года в Екатеринбурге передали ключи от квартир более 150 сиротам.

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