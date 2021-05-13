Киев, 13 мая 2021, 09:45 — REGNUM Правоохранительные органы Украины более полугода готовились к предъявлению документов о подозрении депутату Верховной рады Украины, председателю партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктору Медведчуку и его однопартийцу Тарасу Козаку. Об этом заявил 12 мая депутат от фракции «Слуга народа» Денис Монастырский в эфире телеканала «Украина 24».
Монастырский отметил, что обвинения депутатов от ОПЗЖ имеют веские основания, которые будут предъявлены всему обществу, когда дело начнут рассматривать в публичном суде.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель фракции ОПЗЖ в Харьковском городском совете Андрей Лесик заявил, что президент Украины Владимир Зеленский своими действиями демонстрирует, что Виктор Медведчук является его основным оппонентом.
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