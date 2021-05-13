Киев, , 09:45 — REGNUM Правоохранительные органы Украины более полугода готовились к предъявлению документов о подозрении депутату Верховной рады Украины, председателю партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктору Медведчуку и его однопартийцу Тарасу Козаку. Об этом заявил 12 мая депутат от фракции «Слуга народа» Денис Монастырский в эфире телеканала «Украина 24».

«К подозрениям господам Медведчуку и Козаку готовились достаточно долго. По моей информации, речь шла как минимум о годе или полугодии тех неотложных следственных действий, которые проводили органы СБУ и сотрудники офиса генпрокурора», — рассказал парламентарий.

Монастырский отметил, что обвинения депутатов от ОПЗЖ имеют веские основания, которые будут предъявлены всему обществу, когда дело начнут рассматривать в публичном суде.

«Как быстро это будет происходить, зависит от ситуации в конкретном суде, куда дело попадет. Но можно говорить точно, что правоохранительные органы отработали положительно. Эти обвинения лягут в основу обвинительного акта», — добавил депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель фракции ОПЗЖ в Харьковском городском совете Андрей Лесик заявил, что президент Украины Владимир Зеленский своими действиями демонстрирует, что Виктор Медведчук является его основным оппонентом.

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