Москва, , 09:39 — REGNUM Правительство РФ направит 450 млн рублей на восстановление дорог в Коми и Иркутской области, сообщает 13 мая сайт правительства. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

За эти средства планируется восстановить региональные, муниципальные и местные дороги, пострадавшие в результате паводков. На Иркутскую область стихия обрушилась в 2019 году, на Коми — в 2020 году.

Уточняется, что оказать помощь в восстановлении дорог этим регионам поручил президент России Владимир Путин. Средства ранее были зарезервированы при подготовке федерального бюджета.