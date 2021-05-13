Оттава, , 09:39 — REGNUM «Оттава Сенаторз» одержала победу над «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счётом 4:3.

В составе «Оттавы» российский защитник Никита Зайцев забросил шайбу и отдал результативную передачу. Ещё один голевой пас на счету российского форварда Артёма Анисимова. Также отличились Коннор Браун, Паркер Келли и Джош Норрис.

В составе «Торонто» точными бросками отметились защитник Джейк Маззин и форварды Джон Таварес и Остон Мэттьюс.

«Оттава» идёт на пятом месте в Северном дивизионе, на счету команды 51 очко. «Торонто» стал первым с 77 очками и вышел в плей-офф НХЛ.

Читайте также: Голевой пас Куликова помог «Эдмонтону» обыграть «Монреаль»