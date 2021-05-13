Улан-Удэ, 13 мая, 2021, 09:38 — ИА Регнум. В Бурятии с начала сезона к врачам из-за укусов клещей обратились 208 человек, в том числе 60 детей. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, это почти на 50% ниже, чем за аналогичный период прошлого года.

Клещ

Нападения зарегистрированы на территории большинства районов, в также в лечебно-профилактическом учреждении города Улан-Удэ.

Тем временем специалисты продолжают противоклещевую обработку мест массового пребывания граждан. Всего в этом году запланировано обработать 2,5 тыс. га.