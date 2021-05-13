Кишинёв, , 09:42 — REGNUM Министерство финансов Молдавии найдёт источники финансирования досрочных парламентских выборов. Об этом 12 мая сообщил исполняющий обязанности премьер-министра республики Аурелиу Чокой в эфире телеканала «Молдова-1».

"Мы с большим трудом соберем около 120 млн леев (примерно $6,8 млн, — прим. ИА REGNUM). На днях мы переведем часть денег, запрошенных ЦИК, для запуска организационного процесса. Потом, в зависимости от необходимости, будут переводить остальные средства», — сказал Чокой.

Он отметил, что минфин будет искать возможность сэкономить на избирательной кампании. Резервный фонд Молдавии постараются не использовать. В ЦИК ранее заявили, что на проведение выборов необходимо 125 млн леев.

Напомним, в Молдавии разразился политический кризис в результате противостояния президента республики Майи Санду и Партии социалистов, сформировавшей большинство в парламенте страны. Санду добилась роспуска парламента и назначила досрочные выборы на 11 июля 2021 года. В госбюджете средства на выборы не заложены.

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