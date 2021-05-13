Вена, 13 мая, 2021, 09:36 — ИА Регнум. Канцлер Австрии Себастьян Курц не намерен покидать свой пост на фоне обвинений в его адрес в даче ложных показаний перед депутатами, участвующими в спецкомитете парламента по выяснению обстоятельств дела «Ибица-гейт» 2019 года. Об этом Курц заявил в интервью австрийской газете Heute.

Bundeskanzleramt.gv.at Себастьян Курц

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"Я не вижу причин для отставки. Есть ещё много дел. Меня выбрали избиратели, я продолжу неуклонно выполнять свою работу», — подчеркнул глава австрийского правительства.

Курц признался, что подобная ситуация — «не из приятных», но он «привык к встречному ветру», подчеркнув, что все обвинения, которые звучали ранее, оказывались ложными.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее канцлер Австрии Себастьян Курц рассказал, что прокуратура страны по расследованию экономических и коррупционных преступлений подозревает его в даче ложных показаний по делу о скандальной видеозаписи с острова Ибица. Речь идёт об инцидент с бывшим вице-канцлером Хайнцем-Кристианом Штрахе и видеозаписью, которая попала в СМИ весной 2019 года.

Утверждалось, что на Ибице политик обсуждал с некой «российской гражданкой» возможность покупки медиаактивов для влияния на выборы. Позднее оказалось, что в роли «гражданки РФ» за деньги выступила боснийская студентка.