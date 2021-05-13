Лескенский район, Кабардино-Балкария, , 09:36 — REGNUM В Кабардино-Балкарии совершен акт вандализма — неизвестные осквернили памятник Георгию Победоносцу в селении Озрек Лескенского района. По данному факту Урванским межрайонным следственном отделом следственного управления СКР организована доследственная проверка, сообщили 13 мая в пресс-службе ведомства.

Установлено, что акт вандализма был совершен в ночь на 12 мая. Хулиганы повалили на землю памятник одному из самых почитаемых христианских святых и отбили часть изображения с лицом всадника.

В настоящее время предпринимаются меры для установления личностей вандалов и привлечения их к ответственности.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2020 года в Кабардино-Балкарии отдали под суд местного жителя, разрушившего памятник погибшим воинам Великой Отечественной войны в сквере станицы Александровская.

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