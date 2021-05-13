Катманду, , 09:39 — REGNUM Как минимум 16 пациентов с COVID-19, вызываемым новым коронавирусом, скончались в трех больницах Непала в результате нехватки медицинского кислорода. Об этом 13 мая сообщает газета The Himalayan Times.

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Уточняется, что подключённые к аппаратам ИВЛ пациенты скончались из-за задержки доставки кислорода в медучреждения в районе Рупандехи, расположенном около границы с Индией.

Также врачи данных больниц указали, что их обращения к местным властям и полиции по поводу экстренной доставки медицинского кислорода в течение дня были оставлены без ответа и он появился в медучреждениях только вечером.

«Больницам требуется ежедневно до 700 баллонов с кислородом, но ввиду увеличения числа зараженных (коронавирусом — ред.), поступающих в клиники, этого количества нам не хватает», — отметил один из врачей.

Кроме того, указывается, что несколько крупнейших больниц в непальской столице — Катманду — из-за роста числа выявляемых случаев заражения коронавирусом перестали принимать таких больных.

При этом, по данным минздрава Непала, в Катманду ежедневно требует от 14 до 15 тыс. баллонов кислорода в день, в то время, как кислородные установки могут ежедневно заправлять только 8 тыс. баллонов и еще около 2 тыс. баллонов заправляются кислородом в медучреждениях.

Отметим, на сегодняшний день в Непале выявлено за все время пандемии 422 349 носителей коронавируса, причем 9238 из них — за последние 24 часа. При этом 316 463 человека вылечились от нового заболевания и 4252 скончались от COVID-19.