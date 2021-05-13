Уфа, , 09:37 — REGNUM Соборную мечеть «Ляля-Тюльпан» посетил глава Башкирии Радий Хабиров. Об этом 13 мая сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Сообщается, что 13 мая во всех мечетях Башкирии состоялась праздничная проповедь в честь праздника Ураза-байрам и окончания священного месяца Рамадан.

Отмечается, что Хабиров принял участие в коллективном намазе и поздравил мусульман с этим праздником.

«Сейчас я внимательно слушал проповедь нашего Верховного муфтия. И как глава многонациональной и многоконфессиональной республики хорошо понимаю, что Ураза-байрам, Курбан-байрам, другие религиозные праздники являются очень важной и неотъемлемой частью нашей духовной жизни и культуры. И мы должны хранить это. Мы годами живём все вместе в мире, добре и согласии. Я сердечно благодарен всем вам за добрые дела, которые вы делали в этот замечательный месяц. За ваши добрые мысли. За то, что вы помогали тем, кто особенно в этом нуждается», — приводит пресс-служба слова Хабирова.

Глава республики пожелал всем мусульманам Башкирии благословенных мыслей, крепкого здоровья, светлой дороги и мира в семьях.