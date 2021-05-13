Ижевск, , 09:35 — REGNUM Следственное управление СКР по Удмуртии проводит проверку информации о жестоком обращении с ребёнком. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Соответствующее сообщение было опубликовано в одной из социальных сетей. В публикации указано, что в одном из многоквартирных домов Завьяловского района женщина допускает жестокое обращение с несовершеннолетним ребёнком.

В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего. По ее итогам будет дана юридическая оценка изложенным в соцсети обстоятельствам.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне на Ямале опекунша была признана виновной в истязании четверых детей. Установлено, что 43-летняя женщина на протяжении нескольких лет подвергала физическому и психическому насилию четверых несовершеннолетних детей, находящихся под её опекой. От её действий пострадали двое 11-летних детей, восьмилетний и семилетний ребёнок. Под опекой осуждённой дети были лишены нормальных условий для отдыха и развития. На данный момент дети находятся в социальном учреждении.

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