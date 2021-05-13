Ташкент, 13 мая 2021, 09:31 — REGNUM Президент России Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Ураза-байрам, сообщили 13 мая в пресс-службе Кремля.
«Испокон веков Ураза-байрам отмечается добрыми делами и заботой о нуждающихся, олицетворяет стремление людей к самосовершенствованию», — сказал глава государства.
Он отметил, что мусульманские организации активно участвуют в жизни страны, укрепляют сотрудничество с государственными организациями и уделяют внимание благотворительности, образованию и просвещению.
«Особо отмечу их востребованную, истинно подвижническую деятельность, которая в нынешнее сложное время помогает людям выстоять, справиться с трудностями», — добавил Путин.
Читайте также: В Ингушетии объявлены три выходных дня на Ураза-байрам