Ташкент, 13 мая, 2021, 09:31 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Ураза-байрам, сообщили 13 мая в пресс-службе Кремля.

Дарья Драй ИА REGNUM Молитва мусульман

«Испокон веков Ураза-байрам отмечается добрыми делами и заботой о нуждающихся, олицетворяет стремление людей к самосовершенствованию», — сказал глава государства.

Он отметил, что мусульманские организации активно участвуют в жизни страны, укрепляют сотрудничество с государственными организациями и уделяют внимание благотворительности, образованию и просвещению.

«Особо отмечу их востребованную, истинно подвижническую деятельность, которая в нынешнее сложное время помогает людям выстоять, справиться с трудностями», — добавил Путин.

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