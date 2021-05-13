Сеул, , 09:36 — REGNUM Представители Южной Кореи и Израиля подписали соглашение о создании зоны свободной торговли (ЗСТ). Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

По данным источников, церемония подписания соглашения состоялась 12 мая в Сеуле в ходе встречи министра экономики Израиля Амира Перец и представительницы министерства торговли, промышленности и энергетики Ю Мён Хи.

Известно, что Южная Корея стала первой азиатской страной, подписавшей соглашение о создании зоны свободной торговли с Израилем.

Отметим, что переговоры по данному вопросу начались в мае 2016 года, однако к окончательному согласованию представители двух стран пришли лишь в августе 2019 года.

В соответствии с подписанным соглашением, Южная Корея отменит таможенные тарифы на 95,2% всех товаров, а Израиль — на 95,1%.

Также стороны договорились развивать техническое сотрудничество в таких областях, как авиация, здравоохранение и медицина, большие данные (Big Data), возобновляемые источники энергии, сельское хозяйство.

Соглашение вступит в силу после его ратификации Национальным собранием Южной Кореи.

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