Москва, 13 мая, 2021, 09:27 — ИА Регнум. В 2021 году в трёх районах северо-востока Москвы проведут работы по благоустройству по программе «Мой район». Об этом 13 мая сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Рукоделие

Всего в 2021 году планируется благоустройство более 100 небольших парков, скверов и жилых территорий. Работы начнутся с северо-востока столицы, с районов Южное Медведково, Алтуфьевский и Северный.

Так, в Южном Медведково на межшкольном стадионе отремонтируют футбольное поле и хоккейную коробку, обустроят площадки для других видов спорта. Кроме того, ожидает благоустройства территория возле ЗАГСа на улице Молодцова.

В Алтуфьевском районе благоустроят сквер возле кинотеатра «Марс», в районе Северный — парк на 3-й Северной линии и территорию возле библиотеки на 6-й Северной линии.