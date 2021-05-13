Ижевск, , 09:27 — REGNUM В одном из 16-этажных домов по улице Союзной в Ижевске произошёл пожар. Об этом сообщает пресс-служба управления МЧС по Удмуртии.

Из окна 10 этажа многоквартирного дома шёл белый дым. Пожарные подразделения, прибывшие на место происшествия, спасли четверых жителей дома, ещё два человека были эвакуированы. В течение 40 минут после получения сообщения о пожаре возгорание было ликвидировано. В процессе тушения были задействованы 29 человек личного состава и 10 единиц техники.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, выясняется причина возгорания.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 9 мая в филиале Ижевского дома-интерната для престарелых и инвалидов в поселке Машиностроителей, дом 76 произошёл пожар. В результате происшествия никто не пострадал.

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