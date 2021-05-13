Ижевск, 13 мая, 2021, 09:27 — ИА Регнум. В одном из 16-этажных домов по улице Союзной в Ижевске произошёл пожар. Об этом сообщает пресс-служба управления МЧС по Удмуртии.

50.mchs.gov.ru Тушение пожара

Из окна 10 этажа многоквартирного дома шёл белый дым. Пожарные подразделения, прибывшие на место происшествия, спасли четверых жителей дома, ещё два человека были эвакуированы. В течение 40 минут после получения сообщения о пожаре возгорание было ликвидировано. В процессе тушения были задействованы 29 человек личного состава и 10 единиц техники.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, выясняется причина возгорания.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 9 мая в филиале Ижевского дома-интерната для престарелых и инвалидов в поселке Машиностроителей, дом 76 произошёл пожар. В результате происшествия никто не пострадал.

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