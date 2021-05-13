Вайсах, , 09:29 — REGNUM Немецкий автопроизводитель Porsche начал тестировать в Германии новую модель. Снимки с автомобилем размещены на сайте Motor1.

Новая версия Porsche Panamera Motor1

По предварительной информации, Porsche вывел на испытания обновленную модель Panamera, поскольку этот автомобиль в комплектации Turbo S уже был представлен 26 августа прошлого года и подошло время для очередного его обновления.

Внешне тестовое авто очень похоже на Panamera 2021 модельного года. Однако есть некоторые отличия. Например, в лицевой части можно заметить другое расположение светодиодных дневных ходовых огней (ДХО) и модернизированную нижнюю часть бампера.

На корме под бампером у модели имеются две овальные трубы по одной на каждой стороне, в то время как версия Panamera 2021 модельного года имеет четыре выхлопных патрубка.

Если в моторной гамме не будет изменений, то в качестве основного силового агрегата у машины будет бензиновый 620-сильный мотор (820 Нм).

Ранее компания завершила испытания электрокара Macan в исследовательском центре компании в немецкой коммуне Вайссах. Новый электромобиль будет собран на «тележке» PPE и получит больший запас хода, чем Taycan.

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