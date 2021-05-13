Луганск, , 09:30 — REGNUM За минувшие сутки украинские формирования дважды обстреляли территорию ЛНР. Об этом сообщили 13 мая в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Украинская артиллерия ведёт обстрел Mil.gov.ua

Так, под огнём ВСУ оказались районы населённых пунктов Молодёжное и Золотое-5. Обстрелы велись с использованием гранатомётов АГС и СПГ.

«Информация о пострадавших среди мирного населения и разрушениях уточняется», — отметили в представительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил о готовности дать отпор противнику, если ВСУ попробуют открыто напасть на республику.

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