Рамалла , 13 мая, 2021, 09:36 — ИА Регнум. Израилю следует прекратить агрессивные действия против палестинского народа и освободить захваченные территории, заявил президент Палестины Махмуд Аббас в телефонном разговоре с госсекретарём США Энтони Блинкеном. Об этом сообщает 13 мая агентство WAFA.

Kremlin.ru Махмуд Аббас

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Беседа состоялась по инициативе США в связи с обострением палестино-израильского конфликта. Аббас указал на необходимость решить проблему политическим путём на основе международного права.

При этом палестинский лидер подчеркнул, что Израиль должен прекратить агрессию в Восточном Иерусалиме и секторе Газа, а также освободить оккупированные палестинские территории.

Блинкен заявил, что США приложат все усилия для поиска выхода из конфликтной ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее обострением отношений с Израилем лидер Палестины обсудил с королём Иордании Абдаллой II и иракским президентом Бархамом Салехом.

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