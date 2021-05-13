Монреаль, Канада, , 09:25 — REGNUM «Эдмонтон Ойлерз» одержал победу над «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счётом 4:3.

В составе «Эдмонтона» шайбы забросили нападающие Алекс Чиассон, Райан Ньюджент-Хопкинс, Леон Драйзайтль и Доминик Кагун. Российский защитник Дмитрий Куликов отдал одну результативную передачу.

В составе «Монреаля» отличились форварды Коул Кофилд и Ник Судзуки, оформивший дубль.

«Эдмонтон» занял второе место в Северном дивизионе, на счету команды 72 очка. «Монреаль» стал четвёртым с 59 очками. Обе команды вышли в плей-офф НХЛ.

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