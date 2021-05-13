Санкт-Петербург, , 09:27 — REGNUM В центре Санкт-Петербурга пьяный водитель сбил двух молодых людей на тротуаре. Потерпевшие оказались в больнице с различными травмами. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел в ночь на 12 мая в районе дома 3 по Кузнечному переулку. 30-летний нетрезвый водитель такси не справился с управлением и совершил наезд на двух пешеходов, находящихся на тротуаре, после чего врезался в стену дома. В результате ДТП пострадали 23-летняя девушка и 20-летний мужчина. Оба в состоянии средней степени тяжести были госпитализированы.

«В отношении него составлен ряд административных протоколов.(12.8 и 12.24 КоАП РФ)», — уточнили в полиции