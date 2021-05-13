Черкесск, , 09:24 — REGNUM В Карачаево-Черкесии прошел коллективный республиканский ифтар, посвященный окончанию священного месяца Рамадан и наступлению праздника Ураза-байрам. Ифтар был организован главой республики Рашидом Темрезовым. В нем приняли участие около 400 человек, сообщили 13 мая в пресс-службе главы и правительства региона.

Ужин разговения состоялся в ресторанном комплексе «Эдельвейс». На него были приглашены верующие со всех городов и районов Карачаево-Черкесии. Участниками ифтара стали также представители органов власти региона, в том числе председатель правительства КЧР Аслан Озов, депутаты регионального парламента.

Почетным гостем мероприятия стал председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа, председатель Духовного управления мусульман КЧР Исмаил-хаджи Бердиев. Он поблагодарил Рашида Темрезова за внимание к верующим и за помощь, оказанную малоимущим в священный месяц Рамадан. Нуждающимся в период поста были переданы более 2000 продуктовых наборов.

Напомним, один из главных мусульманских праздник Ураза-байрам отмечается 13 мая. По случаю праздника в Карачаево-Черкесии этот день объявлен выходным.