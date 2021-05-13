Казань, , 09:24 — REGNUM Напавший на казанскую гимназию №175 Ильназ Галявиев будет доставлен в Москву для проведения психолого-психиатрической экспертизы. Об этом 13 мая сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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«Скорее всего, Галявиева привезут в Москву, чтобы провести ему комплексную психолого-психиатрическую экспертизу в институте им. В.П. Сербского», — сказал собеседник агентства.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 мая на школу в Казани было совершено вооруженное нападение. В результате погибли девять человек — семь школьников и двое учителей. Все погибшие были похоронены 12 мая, в Татарии объявлен день траура. В настоящее время в больницах остаются 22 пострадавших. Напавшего арестовали на два месяца, ему грозит пожизненное заключение.