Кызыл, , 09:21 — REGNUM Родители почти 69 тыс. школьников в Туве в августе 2021 года получат единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей. Деньги должны помочь собрать детей в школу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе республиканского правительства.

Кроме того, 16,9 тыс. неполных семей в регионе, в которых воспитываются почти 30 тыс. детей, будут получать ежемесячно около 6,1 тыс. рублей на каждого ребёнка от 8 до 16 лет.

«Данная мера поддержки полагается единственным родителям (когда второй родитель умер, пропал без вести либо вообще не указан в свидетельстве о рождении ребенка). Выплаты будут назначаться с 1 июля 2021 года», — отметили в правительстве.