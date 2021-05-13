Ульяновск, 13 мая, 2021, 09:21 — ИА Регнум. В Ульяновской области зарегистрированы очередные травяные пожары, а также новые термические точки. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

Mchs.rk.gov.ru Травяной пожар

За последние сутки пожарно-спасательные подразделения 12 раз выезжали на тушение сухой травы. Из них пять возгораний произошло в Ульяновске, где горело более 10,6 гектаров сухой травы.

Кроме того, два пожара потушили в Ульяновском районе, по одному — в Инзенском, Мелекесском, Новоспасском, Теренгульском и Чердаклинском районах. В целом за сутки огнём было охвачено 12,332 гектара травы.

Спасатели отмечают, также были зарегистрированы две новые термические точки, обе подтвердились: в населённом пункте Тетюшское Ульяновского района выявлен травяной пожар, а в Железнодорожном районе Ульяновска — сжигание мусора.

Напомним, что в Ульяновской области практически каждые сутки регистрируют пал сухой травы. В частности, 11 мая произошло 12 возгораний сухой травы, площадь пожара составила 4,4 гектара.

Как сообщало ИА REGNUM, с 10 по 16 мая в регионах проходит неделя безопасности населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе в Ульяновской области идут профилактические, информационно-пропагандистские и обучающие мероприятия.