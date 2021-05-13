Екатеринбург, , 09:22 — REGNUM В ночь с 12 на 13 мая 2021 года на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов перевернулся лесовоз. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Свердловской области.

Грузовик перевернулся на 211 км трассы рядом с придорожным кафе «Акрополь». После ДТП движение на Серовском тракте было некоторое время заблокировано.

По предварительной информации, инцидент возник из-за того, что у лесовоза лопнуло колесо. Водитель фуры наехал на металлическое ограждение, грузовик вылетел в кювет и перевернулся.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Челябинском тракте произошло ДТП с участием 20 машин. Пострадавших нет.

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