Владивосток, , 09:26 — REGNUM В популярной торговой сети Приморья появился хлеб по 300 рублей за кг, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В магазине Приморья продают хлеб по 300 рублей за кг Валерия Иванова © ИА REGNUM

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«Война началась что ли? Не пойму, откуда такие цены на хлеб?» — возмутилась пожилая покупательница в магазине.

Покупателям магазина предлагают булку хлеба «Рожь» с использованием пасты рижской. На ценнике указано, что кг этого хлеба стоит 299 рублей 90 копеек, при этом в ассортименте хлеб разного веса продают по фиксированным ценам от 14 до 40 рублей за булку.

Хлеб входит в минимальный набор продуктов.

Как сообщало ИА REGNUM, показатели качества и безопасности хлебобулочных изделий улучшились в России в 2020 году по сравнению с 2019 годом. Соответствующий отчёт опубликовал 15 апреля Роспотребнадзор.