Смоленск, , 09:19 — REGNUM Микроавтобус «ГАЗель» — маршрутное такси — перевернулся в Смоленске утром 13 мая, в результате аварии есть пострадавшие, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Смоленской области.

Авария произошла около 07:35 на пересечении улиц Соболева и Верхний Волок, столкнулись маршрутное такси, следовавшее по маршруту №4 («ГАЗель»), и Volkswagen. Пострадавшие доставлены в ОГБУЗ «Клиническая больница СМП».

Как уточнило издание smoldaily.ru, всего в результате аварии пострадали шесть человек, они госпитализированы.