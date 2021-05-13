Москва, , 09:18 — REGNUM Споры вокруг пальмового масла не утихают. Как и любой другой продукт, в ограниченном количестве оно не может принести вреда взрослому организму, но в связи с тем, что его используют повсюду (кондитерские изделия, полуфабрикаты, снэки, мороженое, молочные продукты, детское питание и т. д), употребление этого масла может значительно отразиться на здоровье, нанося вред многим функциям организма. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила нутрициолог, эксперт в сфере здорового образа жизни Нонна Ковалевская, комментируя известие о том, что Госдума разработает новые ограничения на использование пальмового масла в России.

Говоря о вреде пальмового масла, она пояснила:

«Да, это растительное масло, но, в отличие от оливкового, льняного или кунжутного, имеет свойства насыщенных жиров. Насыщенные жиры в большом количестве способны образовывать соединения, которые способствуют сужению артерий и тромбозу сосудов. Это повышает риск инфарктов и инсультов, ожирения, атеросклероза и других заболеваний.

Второй очень важный момент, наш организм генетически не привык к этому продукту, он относительно новый для жителей Евразии. Наши предки не использовали его в пищу так же, как азиаты не использовали в пищу подсолнечное масло. А использовать его в продуктах питания начали благодаря тому, что срок хранения любых продуктов, в которые добавляют пальмовое масло, можно значительно увеличить, плюс оно работает и как усилитель вкуса, что подталкивает покупателя совершать повторные покупки.

Вы можете ограничить поступление пальмового масла в организм, даже не вникая в состав, просто посмотрите срок хранения продукта, если цифра переваливает за два месяца, то внутри точно консерванты. Не рекомендую часто употреблять в пищу такие продукты и тем более давать их детям. Безусловно, продукты без консервантов с коротким сроком хранения стоят дороже, но ведь питание — это всегда вопрос приоритетов.

Отказываясь от пищевого мусора, вы продлеваете свою молодость и заботитесь о своем здоровье — это сэкономит вам значительное количество денежных средств, которые вы не потратите на лекарства».

Как сообщало ИА REGNUM, о необходимости подготовить экспертное заключение по ситуации с пальмовым маслом 1 мая в своём телеграм-канале сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, проблемы есть, в сфере пальмового масла необходимо навести порядок.

Читайте также: Володин поручил подготовить заключение по пальмовому маслу