Санкт-Петербург, 13 мая, 2021, 09:21 — ИА Регнум. В Петербурге 99-летний ветеран Великой Отечественной войны стал жертвой грабителей вечером 9 мая у дверей своей же квартиры. К нему пришли двое мужчин и под видом поздравления с Днем Победы сорвали с шеи золотую цепочку с крестиком. Об этом наглом преступлении 13 мая сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Пресс-служба ГУ МВД по СПб и Ленобласти Один из напавших на 99-летнего ветерана в День Победы в Петербурге

Нападение на ветерана было совершено вечером 9 мая. Потерпевший сам обратился в полицию Василеостровского района и рассказал, что двое мужчин сорвали с его шеи золотую цепочку с крестиком прямо в подъезде его дома на проспекте Кима. В одном из злоумышленников пострадавший узнал сантехника ЖЭКа, услугами которого ранее неоднократно пользовался и с которым у него сложились дружеские отношения. Вместе с другом тот пришел в квартиру пожилого мужчины под предлогом поздравления его с Днем Победы.

Ветеран побоялся впускать в квартиру малознакомых мужчин и вышел к ним на лестницу. Один из них сорвал цепочку с крестиком с его шеи, и оба убежали. Ущерб составил 100 тыс. рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ («Грабеж»). Вскоре полицейские установили и задержали подозреваемых. Ими оказались двое местных жителей, 26 и 18 лет.

«Старший из них ранее судим за кражу и действительно работает сантехником. Оба злоупотребляют наркотическими средствами. 26-летний сантехник задержан на основании статьи 91 УПК РФ. Изъятая у злоумышленников цепочка возвращена пенсионеру», — подытожили в полиции.