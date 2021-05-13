Ижевск, , 09:17 — REGNUM В Удмуртии с момента начала вакцинации до 13 мая прививку от коронавируса сделали 102 114 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Второй компонент препарата получили 71 539 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью. Более половины привитых — граждане в возрасте старше 60 лет и люди с хроническими заболеваниями.

За сутки были вакцинированы 1776 человек. 2200 жителей Удмуртии за день получили второй компонент препарата, полностью завершив вакцинацию.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 13 мая в регионе провели 1 096 796 исследований для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 2230 тестов на коронавирус. Накануне было выполнено 1704 исследования.

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