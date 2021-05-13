Париж, , 09:16 — REGNUM Европейский союз больше не будет расширяться или углублять интеграцию нынешних стран-членов. Об этом заявил бывший министр иностранных дел Франции Юбер Ведрин в интервью газете L'Opinion.

Экс-министр прогнозирует, что даже если Европейский союз в скором будущем примет одну или две балканские страны, в любом случае это максимум, на что он способен.

«В ЕС даже нынешние страны-члены не могут договориться между собой по поводу реализации принятых договоров, по поводу границ интеграции и суверенитета стран-членов. На таком фоне о расширении не может быть и речи», — считает Ведрин.

Иной причиной, которая не позволит ЕС расшириться или углублять интеграцию в текущем составе, по мнению Ведрина, выступает «всё более скептическое отношение граждан стран Западной Европы к институтам ЕС, потому что они показывают свою неэффективность в кризисные моменты».

»Например, речь идет о пандемии коронавируса. Ведь сейчас в Европе каждый сам по себе», — посетовал французский экс-министр.