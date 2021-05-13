Нур-Султан, , 09:15 — REGNUM По итогам января—апреля 2021 года промышленное производство в Казахстане выросло на 0,8%. Об этом сообщили в бюро национальной статистики агентства по стратегическому планированию и реформам республики.

Производство в сфере горнодобывающей промышленности сократилось на 6,3%, в обрабатывающей промышленности — выросло на 7,7%, в сфере электро‑ и теплоснабжения — на 5,3%, в водоснабжении — на 7,5%.

За отчетный период в Казахстане добыто 28,1 млн тонн нефти, что на 11,1% меньше, чем за аналогичный период 2020 года. Добыча медной руды выросла на 15,5%, до 42 млн тонн.

Производство муки выросло на 11,4%, до 1,1 млн тонн, бензина — на 5,7%, до 1,5 млн тонн, портландцемента — на 22%, до 3,3 млн тонн, электроэнергии — на 4,8%, до 40,1 млрд КВт∙ч.

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